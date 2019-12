Al via il piano neve 2020 per prevenire e fronteggiare criticità nella circolazione

Predisposto il nuovo piano neve per la stagione invernale 2019-2020. Le informazioni utili per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione dovute al maltempo, le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve e tante altre informazioni utili per viaggiare in sicurezza.

.

COSENZA – Come ogni anno, è stato predisposto un “Piano neve” per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione dovute al maltempo, individuando le misure che Polizia Stradale e Concessionarie autostradali attueranno in caso di neve o ghiaccio. In particolare il documento evidenzia le attività che i partner pubblici e privati garantiranno anche in questa stagione invernale, per assicurare ai cittadini sicurezza lungo la viabilità stradale e ferroviaria. Si raccomanda a tutti coloro che si metteranno in viaggio in questo periodo, di informarsi preventivamente sugli scenari meteo e sulle condizioni del traffico e di controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici.

Il documento contiene utili elementi per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione dovute alle condizioni meteorologiche avverse, individuando le misure che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostradale attueranno in caso di neve o ghiaccio. In particolare sono disponibili le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose, le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili, nonché l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade ove vige l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati. Si raccomanda a tutti coloro che si metteranno in viaggio in questo periodo di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi e sulle condizioni del traffico in atto e di controllare preventivamente lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici. Il protocollo operativo e gli schemi segnaletici.

E’ possibile mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:

chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;

ascoltando le trasmissioni di Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);

Consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it da smartphone e palmari.

I singoli piani di gestione emergenza neve, da redigersi congiuntamente dai Compartimenti Polizia Stradale e dalle Concessionarie autostradali, dovranno assicurare il raggiungimento dei seguenti risultati:

• Previsione degli scenari più probabili per le tratte autostradali interessate

• Necessaria condivisione dei singoli piani d’emergenza da parte dei Compartimenti e delle Concessionarie o DT limitrofe ed aventi competenze su aree geografiche omogenee, intese come quelle con tratte autostradali interconnesse

• Previsione di forme di comunicazione e coinvolgimento anche nei confronti dei Compartimenti e delle Concessionarie o DT che, pur non essendo limitrofi, siano comunque interessati, in presenza di situazioni emergenziali di criticità nell’area oggetto del piano (es. blocco persistente della circolazione con difficoltà negli interventi di ripristino della viabilità e nel soccorso all’utenza), all’effettuazione di azioni di governo dei flussi di traffico ad ampio raggio

• Codificazione delle diverse fasi dell’emergenza neve. Per ogni fase di allerta dovranno essere indicati in dettaglio i provvedimenti necessari per assicurare le più adeguate azioni di coordinamento e di informazione (interna tra Polizia Stradale e Concessionarie in ordine alle misure operative adottate ed esterna verso l’utenza)

• Monitoraggio delle risorse, in termini di uomini, mezzi e materiali, che Polizia Stradale e Concessionarie prevedono di impiegare nelle varie fasi dell’evento

• Previsione, da parte della Concessionaria, di un’adeguata organizzazione per la sollecita rimozione dei veicoli pesanti intraversati che, ostacolando la circolazione, rendono difficoltoso l’intervento dei mezzi sgombraneve. A tal fine si dovranno individuare i punti strategici della viabilità autostradale ove dislocare i mezzi di soccorso meccanico per il recupero/traino dei veicoli pesanti, di cui dovrà essere assicurata la presenza durante tutte le fasi di allerta neve, per un tempestivo intervento in caso di necessità

• Individuazione della figura dei Responsabili per la Polizia Stradale e le concessionarie, incaricati della decretazione dei codici di allerta neve, dell’adozione delle procedure di comunicazione ed informazione all’utenza e dell’attivazione delle procedure operative

• Individuazione della figura dei Responsabili degli altri enti proprietari, competenti sulla viabilità ordinaria adducente all’autostrada, per l’adozione delle misure e degli interventi necessari a garantire la transitabilità delle strade

• Puntualizzazione delle procedure e dei contenuti delle comunicazioni, secondo le linee guida contenute nel presente documento, tra Polizia Stradale e concessionarie, e tra questi e gli altri enti ed istituzioni interessate alla gestione dell’evento

•Predisposizione di un piano dettagliato d’informazione all’utenza da attuarsi in caso di emergenza neve. A tal fine, previa individuazione degli strumenti d’informazione sul traffico – con particolare riferimento ai PMV – direttamente attivabili dalle sale radio, si dovrà pianificare l’utilizzo degli stessi in corrispondenza dei diversi codici di allerta neve, secondo le linee guida del presente documento

• Individuazione dei punti strategici in cui predisporre e, se necessario, attivare le azioni di controllo del traffico, ivi comprese le operazioni di deviazione dei flussi di traffico, da attuarsi preferibilmente in corrispondenza delle interconnessioni autostradali

• Predisposizione di un servizio diretto o mediante convenzioni o strumenti contrattuali che assicuri la praticabilità delle aree di servizio, la cui agibilità in presenza di condizioni meteorologiche avverse è importante sia per l’assistenza all’utenza sia per la disponibilità di aree nelle quali eseguire verifiche e/o operazioni sui veicoli

• Individuazione di eventuali altre azioni/modalità che si riterrà necessario condividere (es. coinvolgimento di gestori non autostradali con impatto sull’area, sussidio operativo su tratti/aree particolari ecc…)

• Definizione di accordi con i gestori di servizi generali all’utenza nelle aree di servizio (servizi di ristorazione, esercizi commerciali, assistenza meccanica ecc.) per un loro maggiore coinvolgimento per l’assistenza agli utenti, da realizzare mediante il potenziamento dei servizi resi ed assicurando i necessari rifornimenti.