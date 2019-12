Sanità, approvato emendamento su precariato. Oliverio: “far scorrere graduatorie”

L’emendamento proponeva di estendere a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale quanto previsto dalla Legge Madia: la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022

ROMA – La commissione Bilancio al Senato ha approvato la proposta del M5S che amplia la platea per la stabilizzazione dei precari della sanità. “Nello specifico – spiega Maria Domenica Castellone, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato – l’emendamento proponeva di estendere a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale quanto previsto dalla Legge Madia, dunque la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022, in più allargando da fine giugno a fine dicembre 2019 il termine entro cui i lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, “in modo da allargare anche la platea dei beneficiari”.

Oliverio: “ora procedere allo scorrimento delle graduatorie”

“Approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità in direzione della soluzione del problema del precariato nella sanità, ora è necessario consentire anche lo scorrimento delle graduatorie per procedere alle assunzioni del personale medico e sanitario”. A dirlo è il presidente della Regione, Mario Oliverio: “Sono state accolte le indicazioni che ho avanzato più volte, nelle settimane scorse al Ministro Speranza, per la soluzione del problema dei precari allargando le maglie della legge Madia e prorogando la scadenza del possesso dei requisiti per la stabilizzazione dei lavoratori”.