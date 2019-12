Regionali, Rousseau dice si alla candidatura di Aiello (53,1%). Ma il movimento si divide

Il 53% dei votanti sulla sulla piattaforma Rousseau ha detto si alla candidatura di Francesco Aiello, ma il movimento ne esce diviso visto che il restante 46,9%, quasi la metà, ha votato no. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino

.

COSENZA – Francesco Aiello è stato confermato candidato presidente del M5s alle regionali in Calabria. Questo l’esito del voto online effettuato sulla piattaforma Rousseau dove sono state espresse in totale 2.167 preferenze: di queste 1.150 (53,1%) sono andate ad Aiello, le restanti 1.017 (46,9%) ha invece detto no. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati: Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino. Gli iscritti abilitati al voto, residenti in Emilia-Romagna e in Calabria, hanno potuto esprimere le loro preferenze per definire la lista dei nomi dei candidati alle elezioni regionali. Sono state espresse complessivamente 8.775 preferenze da parte degli aventi diritto al voto nelle due regioni.

La votazione, spiega il M5s sul blog, è stata “certificata dal notaio che ne ha garantito la regolarità”. Gli iscritti residenti in Calabria hanno votato per esprimere due scelte: i candidati consiglieri regionali e la conferma del candidato presidente. Sempre su Rousseu è stato decretato che Davide Crippa è il nuovo capogruppo del M5S alla Camera. La squadra dell’esponente grillino composta da Riccardo Ricciardi (vice) e Francesco Silvestri (Tesoriere) ha totalizzato 150 preferenze nella votazione che si è svolta in serata