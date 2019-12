Domani Salvini in Calabria. Le sardine lo aspetteranno con “pane e nutella”

Sarà una manifestazione nel segno dell’ironia quella organizzata dalle sardine in vista dell’arrivo di Salvini che domani sarà in Calabria inaugurando di fatto la campagna elettorale del centrodestra

.

COSENZA – Pane e Nutella distribuiti in piazza. Le sardine si mobilitano in vista dell’arrivo di Matteo Salvini in Calabria e lo fanno in modo assolutamente ironico, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del leader della Lega che aveva dichiarato “La Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani”.

In vista della visita in Calabria di Matteo Salvini, in particolare a Reggio Calabria – è stato scritto sulla pagina facebook di Reggio – abbiamo deciso di organizzare un flash-mob “diffuso” in tutta la regione. In ciascun luogo (grande o piccolo che si voglia) ci riuniremo per cantare “Bella Ciao” alle 18:00 in punto. Proprio a quell’ora a Reggio sarà alla Sala Calipari del Consiglio Regionale e noi saremo fuori con il nostro “Nutella e Party!” pacifico, gioioso e giocoso! L’accoglienza che vogliamo riservare alla Lega è contrapposta, nei linguaggi, a quella deriva barbarica verso cui vorrebbe spingere un intero Paese. Il più grande atto di civiltà, responsabilità e democrazia è proprio quello di cambiare completamente i modi della politica. Il fare da “bulli frustrati” che ha istituzionalizzato l’aggressività, l’odio, la violenza, l’ingiuria, la diffamazione, la discriminazione, il machismo… non solo non ci appartiene ma non lo vogliamo in alcun modo fomentare. Vogliamo essere e portare nuova linfa ri-Costituente alle questioni della Sostenibilità, dei Diritti e della Democrazia; senza distinzioni di razza, sesso, religione.. Siamo sardine ma non cadiamo nella rete. La Calabria non si Lega”.

. Nessuna iniziativa, invece, è in programma a Catanzaro e Vibo Valentia anche se “ci avevamo pensato – ha spiegato Jasmine Cristallo, referente calabrese delle Sardine – e abbiamo decretato che le contestazioni le abbiamo fatte quando era ministro. Adesso è all’opposizione e abbiamo pensato di dare spazio ai contenuti e di commemorare domani un fatto che a Catanzaro è fortemente sentito come la strage di piazza Fontana. Salvini – ricorda Jasmine Cristallo – è stato fortemente contrastato quando era ministro a Catanzaro, con gli striscioni partiti da qui e di cui sono l’autrice, a Cosenza, a Soverato. Domani sera ci ritroviamo dunque alle 19 per commemorare i morti di piazza Fontana e tutto quello che ha che fare con i valori della Costituzione e dell’antifascismo. Abbiamo scelto un luogo simbolico, piazza Falcone e Borsellino, davanti al vecchio Tribunale per cantare Bella Ciao, una canzone che molti non capiscono e associano non si sa a cosa e invece è un inno di libertà e appartiene alla nostra storia così come appartiene alla nostra storia la resistenza e la Costituzione che nasce dalla resistenza”.