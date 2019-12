Scoperto gioielliere evasore totale, tre milioni di guadagni e scatta il sequestro

Il commerciante di preziosi è risultato evasore totale e così è scattato il sequestro per equivalente di quanto non dichiarato al Fisco

GIOIA TAURO (RC) – La Guardia di Finanza di Gioia Tauro ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un commerciante di preziosi che in una verifica fiscale è risultato evasore totale. Secondo i finanzieri, l’imprenditore ha sottratto alla tassazione oltre tre milioni di euro. Il gioielliere è stato denunciato per violazione alla normativa penale tributaria, e il sequestro per equivalente è stato disposto fino a 1.260.120 euro.