I big della politica in Calabria, giovedì arriva Salvini. Poi Di Maio e la Meloni

La settimana prossima sarà all’insegna degli appuntamenti politico-elettorali. Previsto l’arrivo di Salvini, Di Maio e della Meloni in Calabria

COSENZA – Quella che si aprirà sarà una settimana ricca di appuntamenti elettorali con i leader politici in Calabria. Si inizia giovedì 12 dicembre con l’arrivo in Calabria di Matteo Salvini che la mattina alle 11.15 sarà a Catanzaro per l’inaugurazione della sede regionale Lega in via Antonio Lombardi. Nel pomeriggio alle 15 Salvini inaugurerà a Vibo Valentia la sede provinciale e incontrerà la cittadinanza in Corso Vittorio Emanuele. Infine alle 18 sarà a Reggio per un incontro pubblico all’auditorium Calipari. Il giorno seguente sarà la volta di Luigi di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato in un post il suo arrivo per presentare il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle per le Regionali a Catanzaro. Infine Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia sarà in Calabria a Cosenza sabato 14 dicembre. Alle 10.30 sarà presente al cine teatro Italia di piazza Amendola.