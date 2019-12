Maltempo, disagi in diversi centri della regione

Il maltempo ha interessato principalmente, in provincia di Reggio Calabria, i comuni di Africo, Bianco, Bovalino, Casignana, San Luca e Sant’Agata del Bianco

REGGIO CALABRIA – Il maltempo che stanotte si è abbattuto sulla costa jonica della Calabria ha interessato principalmente, in provincia di Reggio Calabria, i comuni di Africo, Bianco, Bovalino, Casignana, San Luca e Sant’Agata del Bianco. Le condizioni meteo, inoltre, hanno causato disagi in diversi centri della regione. Stamattina sotto il coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria è stata effettuata una ricognizione sugli interventi effettuati in nottata sia a salvaguardia dell’incolumità delle persone che sulla transitabilità delle strade. Nei comuni di Bianco e Bovalino sono stati istituiti i Coc (centro operativo comunale di protezione civile) per il coordinamento degli interventi da effettuare. A scopo precauzionale sono state emesse ordinanze di chiusura delle scuole nei comuni di Africo, San Luca e Sant’Agata del Bianco. In particolare a Bovalino sono straripati alcuni valloni e torrenti, con allagamento di abitazioni private e terreni e danni al sistema di raccolta di acque piovane e alla rete fognaria. A Casignana è stato rimosso un palo Enel pericolante. A Bianco vi sono stati problemi nell’erogazione dell’energia elettrica e anche qui vi sono stati numerosi allagamenti. Il settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha segnalato l’intervento sulle strade provinciali SP 2 dir. Bovalino -Careri, San Luca e Bovalino-Natile, per rimuovere detriti sulle carreggiate.