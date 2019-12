VIDEO -Porto di Gioia Tauro, Toninelli: “questo porto può competere a livello mondiale”

Il senatore Danilo Toninelli è stato a Gioia Tauro dove ha partecipato agli incontri dell’armatore Aponte con le istituzioni locali e le maestranze portuali

GIOIA TAURO (RC) – “E’ stata per me un’emozione e motivo di soddisfazione essere a Gioia Tauro e vedere dal vivo le tre nuove gru del tipo ‘gantry cranes’, appena arrivate dalla Cina, che consentiranno di rilanciare e rendere ancora più strategico questo porto, con ricadute positive per la Calabria e il nostro Paese”. Così in una nota il senatore Danilo Toninelli, che è stato a Gioia Tauro dove ha partecipato agli incontri dell’armatore Aponte con le istituzioni locali e le maestranze portuali. “Ringrazio il patron Aponte per il riconoscimento pubblico che mi ha rivolto sulla bontà lavoro svolto qui quando ero ministro, anche se la cosa più importante è davvero la rinascita di Gioia Tauro.



Quando siamo andati al governo un anno e mezzo fa, questa infrastruttura veniva da anni in perdita e la situazione era davvero critica. Attraverso il duro lavoro e il confronto con tutti gli attori coinvolti siamo riusciti non solo a evitare il peggio, ma a rilanciare il porto. Grazie ai nuovi investimenti e a infrastrutture come le gru appena arrivate, che saranno in grado di caricare e scaricare dalle più grandi navi porta container del mondo, Gioia Tauro davvero si appresta a competere con i porti più importanti del mondo”.