Trentaquattrenne muore a Ferrara durante la sua festa di laurea

Il corpo del giovane, trentenne originario della Calabria, è stato trovato senza vita in un appartamento nel centro di Ferrara. Nella notte aveva festeggiato il conseguimento del titolo accademico

FERRARA – Solo ieri mattina si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Ferrara. Dopo aver accompagnato i genitori alla stazione arrivati nella città emiliana proprio per la cerimonia di laurea, sarebbe uscito con gli amici per festeggiare la sua laurea. Poi nel cuore della notte, avrebbe accusato un malore che ha portato al suo decesso. A dare l’allarme è stato un amico veneto che lo aveva ospitato nel suo appartamento in via Boiardo

Lo studente, A.B., originario della Calabria, è stato soccorso in piena notte in un appartamento in via Boiardo, dove il ragazzo era ospite di un amico. Dalla prima ricostruzione di sanitari, medico legale e Carabinieri probabilmente la morte è avvenuta per un malore. Ulteriori accertamenti dovranno verificare se il giovane, durante i festeggiamenti, abbia fatto uso di alcol o stupefacenti che potrebbero avergli causato una crisi respiratoria e poi la morte avvenuta poco prima delle 3.00. Per questo, è stato disposto l’esame tossicologico e l’autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri. I familiari, che dopo la cerimonia di laurea del figlio erano tornati giù al Sud, sono stati avvisati dalla tragedia e stanno facendo ritorno nella città estense.