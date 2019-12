La droga nascosta vicino alla culletta del figlio, 39enne in manette

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza

SATRIANO (CZ) – Un insolito luogo dove nascondere la droga nella convinzione di non essere mai scoperto. Così non è andata per un 39enne che ha visto bene di occultare 15 grammi di marijuana vicino alla culla. È successo a Satriano dove i carabinieri del Nor hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno notato un giovane che, sceso dall’automobile, si è incontrato con un uomo uscito da casa, per poi farvi rientro. Hanno perciò deciso di perquisirlo e gli hanno ritrovato nelle tasche un involucro in cellophane contenente 5 grammi di marijuana, per la quale il ragazzo è stato e poi segnalato alla Prefettura di Catanzaro come assuntore di stupefacenti.

I militari hanno poi identificato il secondo uomo, ovvero il pusher che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato ritrovato con i 15 grammi di marijuana. Successivamente, è stato sequestrato il cellulare del 39enne, la cui ispezione ha consentito di confermare l’ipotesi che la sostanza fosse detenuta per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il materiale sequestrato verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito. Il gip di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con contestuale divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 19 alle 8.