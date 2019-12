In arrivo altri 140milioni per i danni da maltempo

Per 12 regioni stanziati 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Altri 140 milioni di euro da destinare alle somme urgenze e all’assistenza alla popolazione”

“In relazione agli eccezionali eventi di maltempo che hanno colpito buona parte del Paese, il Governo ha dichiarato lo stato d’emergenza per 12 regioni e stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Siamo inoltre al lavoro per reperire ulteriori fondi che consentano un pronto superamento dell’emergenza nei territori coinvolti: a tal fine sono stati individuati altri 140 milioni di euro da destinare alle somme urgenze e all’assistenza alla popolazione”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

“Il Consiglio dei Ministri – aggiunge – ha stanziato le prime risorse sulla base delle attestazioni speditive formulate dalla Regioni. Mentre i commissari stanno elaborando i piani indicando gli interventi necessari, il Governo ha provveduto a individuare altre risorse che saranno ripartite tra le zone colpite dal maltempo. In Commissione Finanze alla Camera, nell’ambito dell’esame del DL fiscale, è stato approvato un emendamento del Governo che provvede ad assegnare ulteriori 40 milioni di euro. In queste ore, inoltre, è alla firma del ministro dell’Economia un decreto che assegna altri 100 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute dai territori coinvolti. Il Governo – conclude Fraccaro – continua ad assicurare con il massimo impegno il sostegno concreto ai cittadini e agli enti locali per consentire ai territori coinvolti di superare al più presto l’emergenza”.