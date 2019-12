Grave intimidazione ad un sacerdote, incendiata l’auto

Persone non identificate hanno dato alle fiamme l’auto di don Francesdco Galloro. La grave intimidazione all’indirizzo del parroco di Vallelonga

VALLELONGA (VV) – Ignoti hanno preso di mira l’automobile, una Toyota Yaris di don Francesco Galloro, 49 anni, poco dopo le 20 ieri sera. La vettura era parcheggiata nei pressi della Basilica del Monserrato, nel piccolo centro delle Preserre vibonesi. Lo stesso sacerdote, originario di San Nicola Da Crissa, accortosi delle fiamme che stavano avvolgendo l’auto ha allertato i carabinieri che, giunti sul posto non escludono alcuna ipotesi. Sul posto i militari di San Nicola e i carabinieri di Compagnia di Serra San Bruno mentre le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Il religioso ha dichiarato di non avere idea di chi possa aver compiuto un simile gesto in quanto non avrebbe mai ricevuto alcuna intimidazione nel corso della sua missione pastorale.