Consiglio regionale, anche la situazione dei tirocinanti domani all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani, lunedì 2 dicembre, con quattro punti all’ordine del giorno.

REGGIO CALABRIA – Come anticipato nella seduta dell’Assemblea legislativa l’aula del consiglio regionale calabrese domani esaminerà la proposta di legge, di iniziativa della Giunta, recante l’approvazione del Rendiconto 2018 della Regione Calabria e la proposta di legge, di iniziativa della Giunta, recante l’assestamento del bilancio di previsione 2019-2021.

All’ordine del giorno del Consiglio regionale figurano infine anche un punto a firma del consigliere regionale Franco Sergio, “in merito ai tirocinanti dell’amministrazione della giustizia; ai tirocinanti degli enti locali rientranti nell’ex bacino dei percettori di mobilità in deroga; ai tirocinanti Mibact; ai lavoratori in servizio presso il Miur; in ordine alla storicizzazione dei precari della Regione”, e una proposta di legge, di iniziativa del consigliere Francesco D’Agostino, che modifica la legge regionale 14/2014 sul riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.