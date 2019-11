Il blitz della Guardia di Finanza è scattato alle prime luci dell’alba. Gli arresti eseguiti in Calabria ma anche nel Lazio, in Emilia Romagna e Lombardia

REGGIO CALABRIA – La ‘ndrangheta calabrese colpita duramente dall’operazione della Guardia di finanza che è in corso in varie regioni per l’esecuzione di 45 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. L’operazione, denominata ‘Magma‘, secondo gli investigatori, ha disarticolato il clan Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni extra regionali operanti in particolare nel Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia.

Le accuse nei confronti degli indagati sono associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e rapine aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso e della transnazionalità del reato. Le attività investigative hanno consentito di destrutturare completamente la cosca Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni extraregionali.

Sequestrate armi e droga

Ben 400 chilogrammi di cocaina, 30 chili di hashish e 15 di marijuana sono stati sequestrati dai finanzieri nell’ambito dell’operazione “Magma”. Fra gli arrestati, i vertici della potente organizzazione ‘ndranghetista che dalla Calabria estende i suoi tentacoli in diverse regioni italiane e all’estero. Nella disponibilità della cosca anche armi come dimostra il sequestro di un fucile semiautomatico, 3 pistole semiautomatiche e munizioni. Le indagini sono state avviate nel 2016 e rappresentano gli sviluppi dell’operazione “Rio de Janeiro” condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Una conferenza stampa degli inquirenti è in programma per le 10,30, nella sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle.