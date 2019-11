Regionali, il Pd al M5S “preferisce passato al rinnovamento”

Dopo il sì di Aiello ai Cinquestelle, intervengono Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd e il commissario del partito democratico della Calabria Stefano Graziano

CALABRIA – “In Calabria c’erano le condizioni per un patto civico e di rinnovamento ma il Movimento 5 Stelle sceglie il ritorno al passato, lavorando di fatto per consegnare la Calabria alla destra sovranista e populista”. Così in una nota congiunta Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd e il commissario del partito democratico della Calabria Stefano Graziano dopo la decisione dei 5 Stelle di candidare Francesco Aiello. “Negli ultimi giorni si erano susseguiti appelli, come quelli di De Masi e Sposato, che meritavano di essere ascoltati e di aprire una riflessione approfondita, così come meritavano una riflessione seria le disponibilità registrate per la candidatura a governatore – prosegue la nota -. Prendiamo atto che per il Movimento prima della Calabria viene la battaglia interna e identitaria. Il Partito democratico, invece, continuerà a profondere il massimo impegno per raccogliere gli appelli e le richieste che arrivano dalla società civile“.