Regionali, un architetto si propone alla presidenza e avvia un movimento civico

Si chiama Antonio Mastroianni, ha 53 anni, è un architetto catanzarese e si propone di cambiare le sorti della Regione

CATANZARO – “Sono un professionista calabrese di 53 anni. Ho intenzione di dare vita ad un movimento civico per candidarmi alla presidenza della Regione”. É la proposta lanciata, con una dichiarazione, dall’architetto Antonio Mastroianni, di Catanzaro. “Dopo anni di lavoro all’estero – aggiunge Mastroianni – sono ritornato nella mia regione e mi sono stupito di averla trovata ancora una volta in mano ad un Governo così retrogrado. Ho ideato un piano di sviluppo per la Calabria ad effetto immediato”. “Mi candido – dice ancora Mastroianni – senza alcuna intenzione di dichiarare guerra alle altre fazioni, ma solo per cambiare finalmente le sorti della Calabria e dare un’opportunità di vita migliore a tutti i suoi abitanti. Chi fosse seriamente interessato a dare il suo contributo, può contattarmi alla mail: [email protected]“.