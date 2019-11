Traghetto in avaria in mezzo allo Stretto, si innesca incendio

La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Nessuno pericolo, è stato riferito, per le persone a bordo

REGGIO CALABRIA – Un principio d’incendio ha interessato un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. La nave in cui si è sviluppato il principio di incendio è la “Villa San Giovanni” nave passenger/Ro-Ro cargo Ship di proprietà della Caronte & Tourist Spa. L’incidente si è verificato mentre l’imbarcazione si trovava ad un miglio circa dalla costa calabrese, davanti al litorale del quartiere Catona di Reggio. L’emergenza, coordinata dall’Autorità marittima dello Stretto di Messina, ha fatto scattare subito i soccorsi. Sono intervenuti i mezzi della Guardia costiera CP 265 e CP 874, un rimorchiatore Megrez ed unità dei vigili del fuoco. Il rimorchiatore Megrez ha quindi trainato la nave fino al porto di Reggio Calabria, dove sono in corso le verifiche tecniche per stabilire le cause del principio d’incendio. Ventidue i passeggeri che erano a bordo del traghetto e che sono stati fatti sbarcare nel porto reggino.