Forte scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 6.0, avvertita anche in Calabria

COSENZA – Così come quella di ieri notte, in Albania, in molte zone della Calabria è stata avvertita la forte scossa di terremoto . di magnitudo 6.0, che si è verificata questa mattina alle 8.23 ora italiana. La scossa ha avuto epicentro a Potamos in Grecia ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Cosenza e sono numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Il terremoto in Grecia si è verificato vicino Creta ed è stato molto violento, tanto da essere avvertito infatti in un raggio di oltre 800 km. In Calabria la scossa è stata avvertita a Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro ma anche in Puglia. Al momento non sono pervenute notizie di danni o di persone ferite.