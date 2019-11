Traffico di cocaina, pene ridotte al processo “Stammer”

Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro nel processo nato dall’operazione “Stammer” della Dda di Catanzaro e del Gico della Guardia di finanza scattata nel gennaio del 2017 contro il narcotraffico internazionale

CATANZARO – Pene più lievi, in alcuni casi con rideterminazioni importanti, e due assoluzioni. Questa la decisione dei giudici della Corte d’appello di Catanzaro nel processo “Stammer” – giudicato in primo grado con rito abbreviato – nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro che ha disarticolato un traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini hanno consentito di individuare un’organizzazione, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili alle ‘ndrine Fiarè di San Gregorio d’Ippona, Pititto-Prostamo-Iannello di Mileto e al gruppo egemone sulla contigua San Calogero, organizzazioni satellite rispetto alla più nota ed egemone cosca dei Mancuso di Limbadi, con la sostanziale partecipazione delle più note cosche della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. L’operazione ha evidenziato come i trafficanti calabresi ricevessero disponibilità liquide anche da soggetti insospettabili, incensurati, personaggi celati dietro una facciata di liceità, spesso legata ad attività commerciali che vanno dalla ristorazione alle strutture ricettive turistico alberghiere, alle concessionarie di automobili, caseifici, bar e tabacchi, con partecipazioni anche in cantieri navali e aziende agricole, che non disdegnavano di fare affari con le potenti ‘ndrine vibonesi, tramite delle “puntate” per l’acquisto all’ingrosso della cocaina. I giudici d’appello hanno irrogato condanne da un massimo di 18 anni a un minimo di 2 anni. Assolti Pasquale Feroleto perché il fatto non sussiste (9 anni in primo grado) e Michele Villì per non aver commesso il fatto.