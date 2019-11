Regionali in Calabria, Di Maio: “smentisco qualsiasi accordo con il PD”

Dalla situazione in Albania alla gestione del territorio dal punto di vista climatico, il capo politico del Movimento 5 Stelle ad Agorà, parla anche delle prossime regionali in Calabria

ROMA – “Smentisco qualsiasi accordo con il Pd in Calabria”. Risponde così Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3 interpellato a proposito del voto regionale del 26 gennaio in Calabria e su una possibile convergenza sul nome di Pippo Callipo: “Quando parlo con Grillo e ci confrontiamo sulle questioni di governo locali, siamo tutti e due d’accordo che si può convergere sui temi ma che non possiamo sostenere il candidato di un partito. Se facciamo convergenza sui temi va bene ma non si è mai parlato di patti, Ulivi o contro-Ulivi”.

“Non c’è nessun accordo” ribadisce il ministro degli Esteri e “i nostri iscritti si stanno presentando alle elezioni regionali – ha osservato Di Maio – e sembra sia diventato un crimine per il Movimento presentarsi in alternativa ai due poli, eppure siamo nati così e siamo sempre stati questo”.