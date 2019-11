Danza sportiva e concorsi truccati, otto persone indagate

Frode in competizioni sportive e in concorsi nel mondo della danza sportiva che sarebbero stati truccati

RIMINI – Tra gli otto soggetti indagati dai carabinieri di Rimini, anche soggetti residenti a Reggio Calabria. Le accuse a vario titolo per le otto persone, tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della Fids, federazione italiana danza sportiva è di frode in competizioni sportive e in concorsi nel mondo della danza sportiva. Eseguite sette misure coercitive e interdittive. Gli indagati risiedono nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari.