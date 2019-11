Anche la Calabria ed in particolare la fascia jonica è stata svegliata nella notte dalla forte scossa di terremoto registrata in Albania alle 3.54 stamattina

COSENZA – Il sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato dai sismografi vicino Durazzo, sulla costa settentrionale dell’Albania, ma è stato avvertito in maniera netta in Puglia, e anche in Calabria, Campania, Basilicata e finanche in Abruzzo. A Durazzo si registrano già molti danni, case crollate e numerosi feriti e i media locali parlano anche di persone sotto le macerie. La prima stima è di almeno 6 vittime e 150 feriti.

La forte scossa di magnitudo 6.5, è stata distintamente avvertita anche in Calabria, su tutta la fascia jonica e anche a Cosenza. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. Anche a Tirana tanta paura, con la gente scesa in strada.

Un’altra forte scossa di magnitudo 5.3 è stata registrata poi alle 4.03 sempre a 10 chilometri di profondità.

Seguono aggiornamenti