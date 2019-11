Il Codacons candida Di Lieto per la presidenza della Regione. “Può dare contributo concreto a miglioramento vita cittadini”. Intanto, Maurizio Talarico riconferma la propria disponibilità, ma solo fino al 28 novembre

CATANZARO – Il responsabile per la Calabria del Codacons, Francesco Di Lieto, sarà candidato per la presidenza della Regione nelle elezioni del 26 gennaio prossimo. Ne dà notizia con un comunicato la stessa associazione dei consumatori. “Rivolgiamo un appello a tutti i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni regionali in Calabria – aggiunge il Codacons – affinché valutino la candidatura di Di Lieto, persona che rappresenta la società civile e che da anni si batte a tutela dei cittadini calabresi. Dall’acqua pubblica alla difesa dell’ambiente, dalla guerra contro la malagestione dei servizi pubblici alla sanità sempre più disastrosa in Calabria, innumerevoli sono le battaglie portate avanti da Francesco Di Lieto in qualità di presidente del Codacons regionale e che lo hanno portato ad essere un punto di riferimento per i consumatori calabresi. Riteniamo che la candidatura di Di Lieto possa apportare un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini calabresi ed invitiamo i partiti che correranno alle prossime elezioni ad inserire nel proprio programma un dipartimento per la tutela dei consumatori che abbia il compito specifico di occuparsi delle questioni attinenti gli utenti ed agevolare la risoluzione di problemi e criticità troppo spesso alimentate dalla troppa burocrazia e dall’assenza di un organismo di coordinamento tra i vari uffici regionali”.

Intanto, Maurizio Talarico riconferma la propria disponibilità, ma solo fino al 28 novembre. “Il coro di consenso che sta accompagnando questa mia voglia di scendere in campo – afferma, in una nota, l’imprenditore Maurizio Talarico facendo riferimento alle elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio – per la mia Calabria fa eco all’urgente necessità di aggregare, coinvolgere, programmare, che non fa paio con i tempi lunghi della politica. Ribadisco che la mia candidatura e’ civica indipendente, a disposizione in primis della mia Terra poi per i partiti, movimenti, forze sociali e di categoria, associazioni riformiste e progressiste e forze governative”.

“Tale disponibilità – aggiunge – resta invariata da parte mia sino a giovedì 28 novembre. In assenza di convergenza assumerò le mie decisioni, perché’ il mio mettervi la faccia nasce dalla consapevolezza che la Calabria non può perdere tempo. Anche perché’ la mia e’ un’opportunità per rendere la mia terra competitiva ed a dimensione europea. Ringrazio tutte le persone che non conosco e che in questi giorni sia sui social e con contatti diretti mi stanno sostenendo ed entusiasmando, vedendo in me una novità ed una sicurezza verso il rinnovamento e la legalità che i cittadini calabresi chiedono, anzi pretendono”.