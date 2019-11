Frecciargento Sibari-Bolzano, le novità con l’orario invernale. Biglietti già disponibili

Acquistabili da ieri i biglietti del Frecciargento Sibari- Bolzano con il nuovo orario invernale. E arrivano anche delle novità sulla tratta. Tempi di percorrenza ridotti sia in direzione nord che sud, coincidenze per Reggio a Pola e Scalea e arrivo alla centralissima stazione di Firenze Santa Maria Novella

.

COSENZA –Dalla giornata di ieri sono acquistabili i biglietti del nuovo collegamento Frecciargento Sibari Bolzano a partire dal prossimo 15 dicembre quando entrerà in vigore l’orario invernale di Trenitalia. Il collegamento, attivato su richiesta della Regione Calabria, ed effettuato con convogli ETR.600 di ultima generazione presenta anche delle novità importanti che faranno felici i viaggiatori proprio con l’arrivo dell’orario invernale:

Ridotti i tempi di percorrenza

I tempi di percorrenza tra le stazioni di Scalea e Roma Termini sono stati ridotti di 6 minuti in direzione nord e di ben 27 in direzione sud grazie alle modifiche introdotte su partenza e arrivo nelle stazioni del frecciargento. Il nuovo orario permetterà anche la coincidenza a Paola e a Scalea con i treni da e per Reggio Calabria.

Firenze Santa Maria Novella

L’altra novità importante riguarda il cambio di fermata nella città di Firenze, che non sarà più Firenze Campo di Marte ma Firenze Santa Maria Novella permettendo così di raggiungere più agevolmente i centri universitari di Pisa e Siena ma anche tutte le altre località del Centro-Nord. Tutti i collegamenti da e per Bolzano hanno avuto questa modifica, ma già nel mese di settembre, poco prima dell’attivazione del nuovo servizio, con il Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri era stato segnalato all’Assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Roberto Musmanno, le difficoltà che comportava l’attuale fermata per coloro che devono raggiungere alcune città del centro-nord. In particolare il problema si poneva per i centri universitari di Pisa (che però è collegata anche con dei voli da Lamezia Terme) ma soprattutto per Siena.

Come ha sottolineato anche il Presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri, Gianfranco Pascale, queste non sono altro le novità annunciate per smentire la fake news sulla soppressione del treno. Ciò per ribadire che prima di divulgare le notizie bisognerebbe esserne certi! La speranza é che questo possa essere l’inizio di un graduale processo di miglioraramento che veda tutti, nel proprio piccolo, protagonisti.