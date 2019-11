Trentaquattrenne sparita da sabato, attivato “Piano provinciale persone scomparse”

C’è molta preoccupazione per la 34enne Luciana Tassone della quale si sono perse le tracce da sabato scorso. I parenti che hanno effettuato la denuncia ai Carabinieri si sono attivati nelle ricerche e la sorella ha lanciato un appello sui social

FABRIZIA (VV) – E’ stato attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia il Piano Provinciale Persone Scomparse in riferimento a Luciana Tassone, 34 anni, scomparsa da sabato mattina da Fabrizia. A denunciare la sua scomparsa ieri ai Carabinieri è stato il padre. I carabinieri aiutati anche dai familiari e volontari si sono attivati nelle ricerche della giovane rese difficili purtroppo dalle condizioni meteorologiche. La ragazza avrebbe preso un pullman per Fabrizia diretto verso Serra San Bruno sabato mattina e di lei si sono poi perse le tracce. Per questo motivo anche la sorella ha pubblicato un annuncio su Facebook per chiedere aiuto.