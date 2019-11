Acqua e detriti sulla carreggiata: riaperto lo svincolo di Falerna sulla A2

Prosegue l’ondata di maltempo che da ieri sta colpendo duramente la Calabria. L’Anas ha chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord e sud per consentire la pulizia del piano stradale invaso da fango e detriti

FALERNA (CZ) – Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. A causa del perdurare delle avverse condizioni metereologiche e per consentire le attività di pulizia del piano viabile da detriti e fango, si è reso necessario chiudere al transito l’uscita dello svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro. La statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa dell’allagamento della sede stradale al km 421,300 a Pizzo in provincia di Vibo Valentia. Il traffico viene deviato lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo dallo svincolo di Pizzo (SS 18 km 422,900) allo svincolo di Lamezia Terme (SS 15 km 375,800) in entrambe le direzioni. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile e in piena sicurezza.

Disagi anche lungo le arterie interne

Diversi disagi si registrano proprio nella zona di Falerna, dove il torrente Valeo è esondato invadendo la sede autostradale. Ha rotto gli argini anche il torrente Marevitano nei pressi di Nocera Terinese. Risultato allagati diversi sottopassi compreso quello Ferroviario sulla Statale 18 e il tratto compreso tra Statale 18 Tirrena inferiore e svincolo A2 di Falerna.

AGGIORNAMENTO

L’Anas alle 12.30 ha comunicato la riapertura delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di Falerna in direzione nord. Il traffico risulta regolare.