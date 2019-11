Maltempo, riunione in prefettura a Cosenza. Per domani resta l’allerta arancione

Per domani resta l’allerta meteo di livello arancione. Crollata una parte della strada provinciale che collega Serra San Bruno a Monasterace. A Gimigliano soccorse alcune persone rimaste bloccate dall’esondazione del fiume Corace. Scuole chiuse domani a Catanzaro, Crotone e Vibo

COSENZA – L’ingegner Eugenio Filice, direttore de Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, ha partecipato questa sera ad una riunione presso la Prefettura di Cosenza, dove è stato fatto fare il punto sull’allerta meteo e sui danni provocati dal maltempo delle ultime ore. Alla presenza di vigili del fuoco, comune e provincia di Cosenza, carabinieri e guardia di finanza sono state illustrate le previsioni meteo ed il livello di criticità per la giornata di domani dove resta l’allerta meteo ma scende a livello arancione. I prefetti di Catanzaro e Reggio Calabria, Francesca Ferrandino e Massimo Mariani, hanno costituito Unità di crisi che si sono riunite più volte nel corso della giornata per fare il punto della situazione. Il prefetto Ferrandino, in particolare, ha dovuto accertare che le condizioni di maltempo, ed i conseguenti disagi che ne sono derivati per la popolazione, potessero in qualche modo condizionare la regolarità delle operazioni elettorali a Lamezia Terme, dove oggi si è votato per il turno di ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Stessa situazione anche per Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, dove le piogge, comunque, sono state meno intense. Le scuole a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia resteranno chiuse domani. Non si vuole rischiare che possano subire conseguenze o disagi i tanti studenti e docenti che per raggiungere gli istituti sono costretti a viaggiare. Saranno regolarmente aperte invece a Cosenza e nell’hinterland.

A causa delle piogge abbondanti è crollata una parte della strada provinciale che collega Serra San Bruno a Monasterace. Sono 12 le squadre impegnate ininterrottamente da questa mattina per fronteggiare le numerose richieste di intervento pervenute presso la sala operativa del comando di Catanzaro. Una squadra del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) ha operato nel comune di Gimigliano in prossimità della Basilica Santuario della Madonna di Porto per soccorrere alcune persone rimaste bloccate dall’esondazione del fiume Corace. A Lamezia Terme, dove questa mattina si sono verificati diversi allagamenti, un muro di contenimento in prossimità di una abitazione è crollato, ma fortunatamente nessun danno a persone. Disagi per allagamenti anche nella zona industriale di Martelletto nel comune di Settingiano. Resta l’invito ai cittadini di prestare la massima prudenza.