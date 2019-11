Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa fra Sibari, Catanzaro Lido e Lamezia Terme

Circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie calabresi, a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria. Oltre 90 i tecnici al lavoro, garantito servizio sostitutivo con bus

COSENZA – La pioggia battente e il forte vento non sta provocando disagi solo alle arterie stradali (chiusa la 106 nel cosentino) ma anche alla circolazioni ferroviaria. Interrotta, dalle 12.00, la Lamezia Terme – Catanzaro Lido, a causa dell’allagamento della sede ferroviaria e della presenza di detriti in più punti della linea. Le forti piogge hanno provocato anche una frana fra Marcellinara e Catanzaro. Il treno Regionale 3829, questa mattina è rimasto bloccato nella galleria fra Marcellinara e Catanzaro Lido a causa della presenza di oltre mezzo metro di acqua sui binari. Nessun pericolo alle persone, che alle 15.30 sono state trasbordate, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, fuori dalla galleria. Circolazione sospesa, dalle 14.10, anche fra Sibari e Catanzaro Lido. In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, sulla linea Ionica per la giornata di domani è stato riprogrammato – con riduzioni – il servizio ferroviario. Novanta i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus.

Scuole chiuse a Crotone

Il vice sindaco Benedetto Proto, in continuità con i provvedimenti già assunti nelle scorse ore ed a seguito della allerta meteo livello arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale per il 25 novembre 2019, delle difficoltà riscontrate a seguito delle precipitazioni in corso, per la sicurezza degli alunni e per consentire lo svolgersi di ulteriori interventi di protezione civile in città ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 25 novembre 2019.