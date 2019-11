(VIDEO) Treno bloccato in galleria da acqua e fango. Situazione difficile nel lametino

Strade trasformati in fiumi, sottopassi allagati, fango e detriti. Dopo Reggio Calabria la stazione resta critica soprattutto nel lametino. Disagi anche su tutta la fascia jonica. A Marcellinara un treno è rimasto bloccato in una galleria invasa dal fango.

.

COSENZA – Continua a piovere senza sosta su tutta la Calabria alle prese da questa notte con una violenta ondata di maltempo. Nelle ultime ore la stazione si è fatta particolarmente difficile sopratutto nel lametino dove le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti di acqua e fango. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà e liberare locali e scantinati allagati. Preoccupano i torrenti e i corsi d’acqua tutti ingrossati. Disagi anche per i voli in partenza dalla scalo di Sant’Eufemia alcuni dei quali sono stati dirottati su altri aeroporti. Convocata una riunione d’urgenza in Prefettura a Catanzaro. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono monitorati i corsi d’acqua, tutti ingrossati. Qualche disagio tra Cosenza e Rende provocato dalle strade allagate. Molte le richieste di intervento alle sale operative dei vigili del fuoco e in tutti i Comandi è stato disposto l’incremento del dispositivo di soccorso con il richiamo in servizio del personale di turno libero per fronteggiare le richieste di soccorso.

Treno bloccato in galleria da acqua e fango

In tutti i comandi dei vigili del fuoco della Calabria è stato disposto l’incremento dei dispositivi di soccorso. Difficoltà anche sulla fascia jonica dove imperversa il forte vento di scirocco. A causa di uno smottamento e dell’acqua che ha invaso i binari un treno passeggeri è bloccato dalle 12:30 in una galleria a Marcellinara nel catanzarese. Sul posto in supporto sta arrivando un locomotore che provvedeva a trainare e portare fuori il convoglio. Attualmente la tratta e’ interdetta fino a verifiche. Sul posto si stanno recando anche i soccorsi, i vigili del fuoco e la protezione civile per portare in salvo almeno una ventina dei passeggeri a bordo. Il Presidente della Regione Mario Oliverio è in costante contatto con la sala operativa della protezione civile e sta seguendo l’evolversi della situazione.

L’aggiornamento sulla situazione dell’Arpacal

Il centro Multirischi dell’Arpacal fa sapere che dalle prime ore della giornata odierna il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni intense che in alcune stazioni hanno fatto registrare valori cumulati assolutamente rilevanti. In particolare nelle ultime 12 ore sono stati registrati valori significativi nelle stazioni di Fabrizia, Cassari, Molochio, Taverna_Ciricilla e Santa Cristina d’Aspromonte dove le precipitazioni hanno superato i 100 mm; valori comunque importanti sono stati registrati su tutta la fascia centro meridionale. Le stazioni anemometriche diffuse sul territorio hanno rilevato valori significativi della raffica del vento, in particolare nella stazione di Motta San Giovanni si è registrato un valore di raffica superiore ai 100 km/h. I corsi d’acqua dei bacini ricadenti nella fascia centro meridionale hanno registrato un generale innalzamento del livello idrometrico. I modelli previsionali confermano che le precipitazioni continueranno ad interessare gran parte della nostra regione intensificandosi nelle ore centrali della giornata. Tali precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, saranno accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Un graduale miglioramento dovrebbe registrarsi già nella mattinata di domani anche se residui fenomeni precipitativi continueranno ad interessare la nostra regione. Il Centro Funzionale, comunque, continuerà a seguire in H24 l’evolversi della situazione ed il monitoraggio degli effetti al suolo in contatto con il Direttore Generale Arpacal ed il presidente della Giunta Regionale, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – U.T.G. e la Protezione Civile Regionale.