A 92 anni è ai domiciliari ma tenta la fuga per Parigi

L’uomo è stato fermato perché tentava di eludere i controlli forzando la porta dedicata all’uscita dei passeggeri. In valigia un formaggio e alcuni medicinali

REGGIO CALABRIA – Con l’accusa di evasione, nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione Reggio Calabria-Aeroporto hanno arrestato in flagranza di reato Antonino Infantino, reggino, 92enne, pensionato, con precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, partito dalla sua abitazione con autobus di linea e dopo aver effettuato check-in on-line per il volo aereo Alitalia AZ1198 Reggio Calabria – Milano Linate con coincidenza volo Alitalia AZ358 Milano Linate-Parigi, è stato fermato e controllato dai militari dell’Arma poiché tentava di superare i controlli alla porta di ingresso del locale aeroporto “Tito Minniti” forzando la porta dedicata all’uscita dei passeggeri. La modalità utilizzata è stata particolarmente “scaltra” poiché l’uomo, seppur 92enne, ha evitato l’ingresso principale e ha utilizzato quello secondario adibito ai passeggeri in uscita dalla sede aereoportuale per evitare i primi controlli.