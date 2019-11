(FOTO-VIDEO) Il maltempo sferza la Calabria. Nubifragi, vento forte e allagamenti

Le piogge più abbondanti dovrebbero interessare l’Aspromonte, il reggino, la locride, le Serre, la Sila specie Piccola e Marchesato.

CALABRIA – Come annunciato la profonda bassa pressione di origine atlantica sta determinando forte maltempo sulla nostra regione. Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per la Calabria, dove la fase del maltempo più intenso è atteso nelle prossime ore (dal pomeriggio). Si registrano comunque delle prime criticità nel reggino e crotonese. Disagi e criticità vengono segnalate sopratutto nella città di Reggio Calabria, a causa di un vero e proprio nubifragio che ha allagato le strade e sta creando disagi e i primi danni in particolare nel quartiere Stadio, in modo particolare il piazzale Sud. Auto finite sott’acqua a corso Garibaldi e Viale Calabria.

Secondo le stime dei modelli fisico-matematici potrebbero cadere anche 150 mm di pioggia. Non solo piogge torrenziali, ma anche venti intensi con forti raffiche di Scirocco che stanno sferzando lo Ionio con mareggiate sui tratti esposti sopratutto nel catanzarese. A causa delle avverse condizioni meteo che stanno anche causando problemi di circolazione e danni alle strade cittadine, l’arcivescovo di Reggio Calabria, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha deciso di rimandare a domenica 1 dicembre la processione della Madonna della Consolazione che era prevista per oggi pomeriggio. Non si giocherà nemmeno il derby di Serie C fra la Vibonese ed il Catanzaro. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in via preventiva, ha firmato un’ordinanza di chiusura dello stadio di Vibo Valentia dove era in programma l’attesa partita. A Cosenza piove con moderata intensità dalle prime luci dell’alba ma al momento non vengono segnalate criticità.