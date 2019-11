Ballottaggi, si decidono i sindaci di Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto

Dopo il primo turno di due settimane fa, oggi il secondo e ultimo passaggio per le Elezioni Comunali 2019 nei due Comuni sciolti per mafia andati al ballottaggio

CALABRIA – Urne aperte fino alle 23 a Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto per il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. I due comuni sono ritornati al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

A Lamezia Terme la sfida per la carica di sindaco è tra Paolo Mascaro, già sindaco prima dello scioglimento, e il promoter Ruggero Pegna. A Isola Capo Rizzuto la sfida è tra Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli.

Vince chi ottiene più voti, mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari: come stabilito dal Viminale; sulla scheda elettorale per i ballottaggi sono presenti solo i nomi dei due candidati senza più lo spazio per le preferenze dei consiglieri comunali.