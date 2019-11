Maltempo, a Crotone, sgombero cautelativo per abitazioni zone rischio

La misura è stata adottata in vista dell’allerta rossa prevista per domani 24 novembre e riguarda le abitazioni collocate a ridosso del canale 19 in località Margherita

CROTONE – Il Centro operativo comunale della Protezione civile di Crotone, in considerazione dell’allerta rossa diramata per la giornata di domani dalla Protezione civile della Calabria, ha disposto in via cautelativa la chiusura di via Volturno e lo sgombero delle abitazioni dei fabbricati e delle abitazioni collocate a ridosso del canale 19 in località Margherita. La decisione è stata adottata dalla struttura convocata dal vice sindaco Benedetto Proto. Con l’ausilio di uomini e mezzi, coadiuvati dalle associazioni di volontariato e dagli uomini del Comando di Polizia Locale, la struttura di protezione civile comunale monitorerà h 24 il territorio ed è pronta ad intervenire in caso di emergenza. “Si invita la cittadinanza – è detto in un comunicato – alla massima prudenza e collaborazione ed a limitare gli spostamenti durante l’allerta”.

Anche il Comune di Reggio Calabria invita la cittadinanza ad attenersi alle raccomandazioni della Protezione civile come non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi e non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.