Graziano (Pd) “candidatura unitaria e di rinnovamento per battere la destra sovranista”

COSENZA – “Il Partito democratico accoglie positivamente l’intervento di Angelo Sposato della Cgil della Calabria e ribadisce che è al lavoro per una candidatura unitaria e di rinnovamento per battere la destra sovranista“. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano che aggiunge “Il percorso che abbiamo avviato resta in piedi e chi si sottrae al dialogo se ne assume la responsabilità. Noi andiamo avanti e crediamo sia il momento di aggregare quei progetti civici che in queste ore stanno scendendo in campo. Non è il momento di puntare a sconfitte dignitose. È, invece, il momento che tutte le forze alternative alla destra, alla lega, con maturità e responsabilità, mettano da parte tutte le aspirazioni individuali. Ci si può unire su una piattaforma programmatica che metta al centro la trasparenza, con nuovi criteri per le nomine in sanità e nelle partecipate; una nuova politica ambientalista ma soprattutto politiche di sviluppo per creare lavoro e contrastare la povertà, sfruttando anche le potenzialità del territorio. Con chi vuole discutere di questo il Pd c’è. In politica vince chi unisce“.