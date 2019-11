Salvini “come vinsi il caffè in Umbria lo farò in Calabria ed Emilia Romagna”

Il leader della Lega parlando a Perugia “sono due regione a guida sinistra dove dovremo dare il massimo. Entro la prossima settimana tireremo fuori il nome migliore

.

“Come ho vinto qualche caffè dopo la vittoria in Umbria conto di vincerne altrettanti dopo quella in Emilia Romagna. E in Calabria“. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Perugia alla festa della Lega dopo il successo alle regionali. Il leader del Carroccio nel suo discorso ha parlato delle prossime due regioni al voto (a fine gennaio) e punta deciso alla vittoria del centrodestra contando di soffiare anche la Calabria e l’Emilia Romagna alla sinistra “sono due Regioni a guida di sinistra – ha aggiunto Salvini – dove daremo il massimo. Ancora non ho capito se i 5 stelle ci sono, cosa fanno o non fanno…. A Grillo – ha affermato il leader della Lega – è scappata la verità e ha detto: ‘chiederemo il voto per beneficienza perché la destra è pericolosa‘. Capite che per il futuro di Emilia e Calabria è un programma di assoluto livello e spessore, ‘votateci per pietà perché quelli là sono brutti, cattivi e fascisti”. Per quanto riguarda il nome del candidato bisognerà attendere la prossima settimana “entro la settimana prossima tireremo fuori il nome. Stiamo lavorando sul programma e sono molto fiducioso del cambiamento tanto in Emilia Romagna quanto in Calabria”.