Ciclone Mediterraneo, violento maltempo. Scatta l’allerta rossa su tutta la Calabria

A partire dalla mezzanotte e fino alle 24:00 di domani la protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta rossa per tutta la regione. Previste piogge torrenziali, venti forti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte

COSENZA – ll Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria ha trasmesso il messaggio di Allertamento Unificato fase previsionale che indica che a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 24 di domani, domanica 24 novembre 2019, un livello di allerta di colore rosso su tutta la regione. Dalla serata di oggi ma sopratutto domani sono previste forti precipitazioni e venti di di scirocco molto intensi con raffiche di burrasca forte o tempesta; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tutti i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Piogge intense e forti raffiche di scirocco

Come scritto ieri il maltempo in arrivo è provocato da un profondo vortice di bassa pressione che dalla Sardegna sta muovendo verso il Tirreno meridionale e la Sicilia. Vortice che si approfondirà sempre di più e sarà responsabile del diffuso e intenso maltempo che colpirà la Calabria a partire proprio dalla tarda sera di oggi e poi per tutta la giornata di domenica dove sono attese piogge di forte intensità, locali nubifragi e temporali. Particolare attenzione ai forti venti di Scirocco che colpiranno sopratutto i versanti jonici ma spireranno in modo intenso un pò ovunque. Per la giornata di domani sono previste raffiche fino a 90/95 Km/h. Di conseguenza saranno possibili anche mareggiate lungo le coste esposte.

