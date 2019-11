Regionali, Di Maio: “abbiamo un candidato civico”. Parentela ritira le dimissioni

“In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli”. Intanto il deputato Parentela ritira le dimissioni

ROMA – Alcuni avevano espresso delle perplessità e contrarietà rispetto a votare sulla nostra piattaforma. Ma noi siamo il Movimento 5 Stelle e questo è quello che facciamo quando dobbiamo prendere una decisione importante”, ha dichiarato il leader Luigi Di Maio: “Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti – ha spiegato – c’è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni. Tutti i nostri parlamentari nazionali ed europei, tutti i nostri consiglieri regionali e comunali hanno il dovere di dedicare ogni minuto libero, della settimana e del week end, alla Calabria e all’Emilia Romagna. Non so che risultato raggiungeremo, ma come sempre io sarò in prima linea e non mi risparmierò. Ogni singolo portavoce, ogni singolo attivista, ogni singola persona che crede nei nostri valori è chiamato a mettersi in gioco”.

“Non abbiamo paura, né del risultato delle elezioni, né tantomeno di chiedere l’opinione dei nostri iscritti su Rousseau, che ci accompagnano in questa avventura iniziata 10 anni fa. L’unica cosa che temiamo è la mancanza di partecipazione, ma oggi ci avete fatto sentire che non siamo soli. Siamo qui per servire i cittadini sempre, fosse anche solo per mettere un portavoce dentro le istituzioni, perché informerà le persone e parlerà con i cittadini che ci chiedono soluzioni. Per noi la politica è questo”.

Per quanto riguarda la Calabria, ha dichiarato Di Maio parlando fuori da Palazzo Chigi “c’è già un candidato civico che sosterremo“. Oggi inoltre farà una conference call in vista delle prossime elezioni regionali, con i due esponenti del M5s responsabili del tema in Calabria ed Emilia Romagna, Paolo Parentela e Andrea Bertani.

Il MoVimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni In Emilia-Romagna e Calabria e correrà da solo! Ora in diretta seguitemi! Gepostet von Luigi Di Maio am Donnerstag, 21. November 2019

Parentela ritira le dimissioni

“Con il 70,6% dei 19.248 votanti, ha vinto la linea della partecipazione del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali della Calabria e dell’Emilia Romagna. Ciò significa che il quadro delle emergenze che noi parlamentari dei rispettivi territori abbiamo riassunto nelle ultime ore ha concorso a convincere la base ad affrontare la sfida elettorale del prossimo 26 gennaio, che sarà molto impegnativa e richiederà la massima collaborazione di tutti: degli eletti 5 Stelle, degli attivisti, dei simpatizzanti e di quanti, al di là dei colori della politica, credono nel cambiamento della Calabria e lo attendono da tempo”.

Lo afferma il deputato M5S Paolo Parentela, “cui i suoi colleghi parlamentari, i portavoce comunali calabresi e il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio – é detto in un comunicato – hanno chiesto di ritirare le dimissioni dall’incarico di coordinatore della campagna elettorale in Calabria, rammenta il parlamentare, “come gesto di coerenza per non aver condiviso la scelta di estendere la consultazione agli iscritti di ogni regione”.

“Ringrazio i colleghi, i consiglieri comunali 5 Stelle e il nostro capo politico – conclude Parentela – per la stima che mi hanno espresso e ritiro le dimissioni perché credo che sia giusto e doveroso presentarci uniti, compatti e determinati a recuperare il tempo perso. Ora dobbiamo coinvolgere e convincere i tantissimi calabresi onesti della bontà delle nostre proposte e della capacità, che abbiamo, di ricostruire la Calabria partendo dall’ascolto, dall’umiltà, dall’esempio e dalla concretezza”.