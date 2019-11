Gli iscritti su Rousseau hanno deciso che in Calabria il M5s parteciperà alle elezioni

Gli attivisti bocciano la linea Di Maio e votano per presentare la lista 5 stelle alle prossime elezioni regionali sia in Calabria che in Emilia Romagna

CALABRIA – Esito positivo: ci saranno liste pentastellate alle prossime elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso andando contro i vertici del partito, che avevano proposto una pausa dalle campagne elettorali in vista degli Stati Generali.

Secondo i primi dati, si sono espressi per il Sì 8.025 elettori (29,4%), mentre per il No solo 19.248 votanti (70,6%).

Si è votato dalle 12 alle 20 di oggi e a poter esprimere il voto erano gli iscritti alla piattaforma, con documento certificato, da almeno sei mesi. La votazione, si legge sul blog delle stelle, è stata certificata da un notaio “che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai)”.