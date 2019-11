Intervengono per un incendio, vigili del fuoco feriti in un’esplosione

I vigili del fuoco rimasti feriti non sono in pericolo di vita ma l’esplosione pare sia stata violenta tanto da aver danneggiato anche il mezzo con il quale erano arrivati sul posto

REGGIO CALABRIA – Un’esplosione si è verificata nella notte in un esercizio commerciale nella zona di Sant’Antonio a Reggio, che ha provocato il ferimento di quattro vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria che erano intervenuti per un incendio. L’intervento è avvenuto dopo l’una nella macelleria Spanò, in via Santa Lucia e i vigili del fuoco stavano accedendo nell’attività commerciale interessata dall’incendio quando ad un certo punto si è verificata un esplosione che li ha travolti.

Probabilmente l’esplosione è stata determinata dalla presenza di una bombola di Gpl. Nessuno di loro è in pericolo di vita ma sono stati portati al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano per le cure del caso. I vigili del fuoco sono stati già dimessi con prognosi tra i 5 e i 20 giorni mentre sono rimasti lievemente feriti anche 6 agenti di polizia. E proprio la Polizia di Stato indaga sull’accaduto per stabilire se l’incendio per il quale è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Dai primi rilievi però sembrerebbe che a causare l’incendio sia stato un corto circuito. In seguito all’incendio, sul posto, in via santa Lucia al Torrente, sono intervenuti un’autobotte dei vigili del fuoco e gli equipaggi di tre volanti, per mettere in sicurezza la zona e procedere ad eventuali evacuazioni delle abitazioni limitrofe. Durante l’attività dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che si stava propagando all’interno del locale, si è verificata l’esplosione che ha investito sia gli stessi vigili che i poliziotti.