Regionali, la data c’è ma mancano i candidati. Alle urne il 26 gennaio

Il presidente uscente della Regione Calabria ha finalmente ufficializzato la data delle elezioni. Alle urne il 26 gennaio 2020

CALABRIA – Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 26 gennaio del 2020. E un passo finalmente è stato fatto; adesso mancano i candidati del centrodestra, del Pd e del Movimento Cinque Stelle. Al momento gli unici candidati che sembrano certi sono Mario Oliverio, Carlo Tansi e Giuseppe Nucera.

Il Pd e i Cinquestelle hanno un’unica certezza: niente alleanza. Sui candidati, invece, il caos regna sovrano e i nomi si rincorrono tra attese e rifiuti. Non stanno meglio nel centrodestra: il candidato spetta a Forza Italia, ma Salvini ha messo il veto su Mario Occhiuto e la scelta del nome viene rinviata da settimane in attesa dell’incontro tra il leader leghista e il Cavaliere.

La data è stata annunciata dal presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, all’inizio dell’odierna seduta del Consiglio. Oliverio ha riferito di avere fissato la data delle elezioni d’intesa col presidente della Corte d’appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, previo parere del presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. “La data – ha detto il presidente Oliverio – coincide con le elezioni che si svolgeranno in un altra regione. Una scelta che consentirà di utilizzare per le operazioni elettorali la piattaforma del Ministero dell’Interno, con una razionalizzazione delle spese. Prima del sessantesimo giorno antecedente alle elezioni, provvederò ad emanare il decreto d’indizione della consultazione”.

“In relazione a queste scelte – ha detto ancora il Governatore – ho proposto in Giunta l’approvazione dell’Esercizio provvisorio, lasciando libero solo il capitolo relativo alle spese elettorali”. La Giunta regionale, infatti, ha approvato il disegno di legge relativo all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Calabria per l’anno finanziario 2020. Il provvedimento varato dall’esecutivo calabrese – secondo quanto è riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge – è stato motivato dal fatto che “le criticità rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del Rendiconto 2018 hanno di fatto creato una situazione di incertezza che non ha consentito, sino alla data odierna, la predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente”.