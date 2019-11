Sangue sulle strade calabresi, in provincia di Cosenza il maggior numero di vittime

Le vittime di incidenti stradali in Calabria, nel 2018 sono state 127 mentre gli incidenti registrati sono stati 2.929. Nella provincia di Cosenza il maggior numero di vittime della strada

CATANZARO – Il 2018 è stato un anno nero sulle strade calabresi dove si sono verificati in totale 2.929 incidenti stradali che hanno causato la morte di 127 persone e il ferimento di altre 4.862. Rispetto al 2017, il numero dei feriti resta sostanzialmente invariato mentre aumentano gli incidenti (+0,7%) e le vittime della strada (+27%) in netta contrapposizione alla tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste per tutti i suddetti aggregati. I dati emergono da un focus dell’Istat.

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 20,2%, meno della media nazionale (-42%); nel periodo 2010-2018 si registrano variazioni, rispettivamente di -13,3% e -19%. Sempre fra 2010 e 2018 l’indice di mortalità sul territorio regionale è aumentato da 4,1 a 4,3 deceduti ogni 100 incidenti mentre quello medio nazionale è rimasto invariato (1,9). Nel 2018, l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), deceduti in incidente stradale, in Calabria è superiore alla media nazionale (46,5% contro 45,3%).

Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell’incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni) il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) misurato nella regione è inferiore nel 2018 a quello nazionale (33,9% contro 48,8%).

Negli ultimi otto anni (2010-2018) l’incidenza di pedoni deceduti è aumentata in Calabria passando da 10,1% a 17,3% mentre nel resto del Paese è aumentata da 15,1% a 18,4%. I costi sociali degli incidenti stradali quantificano gli oneri economici che, a diverso titolo, gravano sulla società a seguito delle conseguenze di un incidente stradale. Nel 2018 il costo dell’incidentalità con danni alle persone è stimato in oltre 17 miliardi di euro per l’intero territorio nazionale (283,1 euro pro capite) e più di 428 milioni di euro (217,7 euro pro capite) in Calabria; la regione incide per il 2,5% sul totale nazionale.

Nella provincia di Cosenza il maggior numero di vittime della strada

Dai dati per la provincia di Cosenza emerge il più alto numero di vittime rispetto al resto della regione. Nel 2017 a fronte di 963 incidenti le vittime sono state 40 mentre lo scorso anno, sono morte 45 persone a fronte di 964 incidenti stradali. E’ diminuito invece il numero dei feriti: nel 2017 erano 1.624 mentre il 2018 ha fatto registrare il ferimento di 1.608 persone.