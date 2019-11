Cambiamenti climatici e salute, Calabria protagonista della Settimana Unesco

Domani alle ore 15:00 si svolgerà in Cittadella Regionale, presso i locali di Pecco, l’iniziativa sul tema: “World cafè: la rete dell’educazione alla sostenibilità in Calabria per l’adattamento ai cambiamenti climatici”

CATANZARO – Da oggi e fino al 24 novembre si svolge in tutta Italia la “Settimana Unesco di Educazione alla Sostenibilità” che quest’anno è dedicata al tema: “Cambiamenti climatici e salute”. L’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria, con il supporto del Formez PA e nell’ambito del progetto Follow Environment, finalizzato alla costituzione di una rete calabrese di educatori ambientali per la sostenibilità (REALS), partecipa all’iniziativa sia con un proprio evento, sia con un programma di iniziative che, a partire da oggi, si svolgeranno su tutto il territorio regionale.

Con la collaborazione dei soggetti vincitori dell’Avviso di Educazione Ambientale (POR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.A.1), il dipartimento Ambiente ha coordinato l’invio all’UNESCO di un programma collettivo di iniziative che si realizzeranno su tutto il territorio regionale, pensato come un “cartellone unico” calabrese. Pertanto, in occasione della Settimana di educazione alla sostenibilità 2019, dal 18 al 24 novembre si svolgeranno in Calabria numerosi appuntamenti di approfondimento e sensibilizzazione sul tema cambiamenti climatici e salute. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore all’Ambiente Antonella Rizzo, si configura come la prima uscita pubblica della costituenda rete REALS (Rete di Educazione Ambientale per la Sostenibilità).

In cartellone anche l’evento organizzato direttamente dalla Regione Calabria che si svolgerà domani, martedì 19 novembre dalle 15:00 in Cittadella Regionale presso i locali di Pecco e che avrà come titolo “World cafè: la rete dell’educazione alla sostenibilità in Calabria per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. All’appuntamento, pensato con un format che stimola la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali, sono stati invitati operatori ed educatori ambientali, istituzioni locali, associazioni e insegnanti.

Tra i soggetti coinvolti anche i rappresentanti calabresi di Fridays For Future (i giovani attivisti di Greta Thunberg), che stanno collaborando con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria alla proposta di deliberazione di Giunta Regionale sull’emergenza climatica. La Regione Calabria, infatti, intende aderire all’allarme lanciato da giovani e giovanissimi di tutto il mondo sulla situazione grave in cui si trova il pianeta, riconoscendo così l’esigenza di porre in essere tutte le azioni necessarie e non rinviabili volte a non compromettere il futuro delle nuove generazioni.