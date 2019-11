La chirurgia sostenibile: congresso regionale a Vibo Valentia

Al via il Congresso Regionale ACOI incentrato sui percorsi economico assistenziali in terra di Calabria, tra realtà e prospettive future

VIBO VALENTIA – Sta per aver luogo nel capoluogo vibonese il Congresso Regionale ACOI Calabria, che riunirà un nutrito gruppo di illustri medici per presentare i propri contributi in questa edizione intitolata “La chirurgia sostenibile: percorsi economico assistenziali nella realtà calabrese”.

ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) è una una delle principali Associazioni di professionisti del settore sanitario a livello nazionale, che riunisce in particolare coloro che prestano la propria attività nel delicato campo della chirurgia in ogni sua declinazione. Nasce con il nobile obiettivo di promuovere lo sviluppo della scienza chirurgica in ambito italiano, mediante la predisposizione delle linee guida di settore, fornendo opportunità di aggiornamento continuo grazie all’offerta formativa accreditata come richiesto dalla normativa che riguarda le professioni del comparto sanità e promuovendo la sperimentazione chirurgica con trials scientifici.

Quest’anno la sezione ACOI regionale della Calabria ha ritenuto opportuno e doveroso indirizzare il suo Congresso Regionale del 30 novembre 2019 verso l’analisi della realtà calabra, attualmente tutt’altro che semplice. Come risaputo la Calabria è pesantemente frenata nello sviluppo e nell’offerta di servizi sanitari per via del rilevante debito regionale, concausa delle importanti carenze di personale e del mancato raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza fissati dalla legge: tutto ciò ha portato il Ministero della Sanità, di concerto con gli altri dicasteri interessati dagli aspetti economici per competenza, alla messa in atto di un Piano di Rientro imposto e diretto da un Commissario ad acta.

In questo austero scenario è anche la prevenzione a risentirne, con le successive conseguenze inevitabili anche per le casse dello Stato. Sottovalutare (più o meno colpevolmente) la sensibilizzazione dei cittadini anche per semplici autoanalisi dell’organismo, come il mantenimento di una corretta alimentazione e un adeguato apporto di collagene fondamentale per le ossa e i tendini, può significare la presa in carico per molti mesi di persone vittime di fratture o informazioni tendinee croniche.

Nella sua negatività, è proprio questo il momento in cui le Associazioni di settore come ACOI sono soggetti straordinariamente importanti con cui dialogare anche a livello politico, per lavorare in sinergia ad un rilancio del sistema socio assistenziale migliorando la qualità del lavoro e delle prestazioni. Gli stessi professionisti quali medici, infermieri, anestesisti, amministratori delle strutture sanitarie hanno interesse a fare massa critica per ottimizzare il sistema.

Oltre a ciò si vuole presentare le eccellenze professionali presenti in Calabria come esempio da emulare e offrire un aggiornamento organizzativo gestionale delle emergenze, ricordando che la nostra regione non merita di essere ricordata dalle cronache in negativo per episodi come i falsi certificati per truffare le assicurazioni.

L’evento è previsto presso l’Hotel 501 – Viale E. Bucciarelli 14 – Vibo Valentia. Da diritto all’ottenimento di 3,5 ECM utili all’assolvimento degli obblighi di formazione continua ed i posti disponibili sono 140. Per ulteriori informazioni e iscrizione fare riferimento alla pagina ufficiale ACOI dedicata.