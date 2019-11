Pd spaccato in Calabria, la candidatura dell’imprenditore della moda

Dopo il passo indietro di Florindo Rubbettino, spunta la candidatura dell’imprenditore Maurizio Talarico. Oddati: “Il percorso rimane lo stesso”

BOLOGNA – Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd, conversando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale dem a Bologna spiega che”Rubbettino aveva detto a Zingaretti e in altri incontri con altre realtà, si era preso del tempo per riflettere e ragionare sulla candidatura. Ora ha scelto di non andare avanti, anche perché ha notato una oggettiva litigiosità del campo politico in cui doveva operare. Ma non è l’unica possibilità di candidatura civica per allargare il campo del centrosinistra. Ci sono altre possibilità che già nelle prossime ore potrebbero materializzarsi“.

“Il percorso rimane lo stesso: siamo pronti a sostenere una candidatura civica per fare in modo che la Calabria possa vivere quel rinnovamento necessario che noi abbiamo decido di sostenere – ha aggiunto Oddati -. Oliverio (presidente uscente della Regione) comunque non sarà il candidato del Pd. Anzi, per noi Oliverio non sarà candidato perché è del Pd e deve rispettare le scelte del Pd”.

Talarico: “mi candido per amore della mia terra”

Maurizio Talarico, imprenditore della moda noto per la produzione di cravatte scende in campo e annuncia: “Mi candido alla presidenza della Calabria con una lista civica, sostenuta dal Pd e su cui può esserci la convergenza M5s”.

“Avevo in un primo momento rifiutato per ragioni di lavoro ma dopo la rinuncia di Rubbettino, ho ritenuto mettere da parte gli impegni aziendali per amore della mia terra. Penso che essendo io un civico, M5S possa abbracciare la mia candidatura che ha tra i valori del programma la legalità, la lotta alla burocrazia e l’acqua pubblica”. Talarico, originario di Pizzo Calabro, da vent’anni vive a Roma, per la sua attività nel campo della moda: “Zingaretti non l’ho ancora sentito – spiega Talarico – ma la proposta di candidarmi arriva da lui, quindi non c’è dubbio sul sostegno del Pd. Io comunque mi sto candidando da civico, con una lista indipendente aperta a tutti i movimenti, le associazioni e i partiti che credono in un progetto che vedrà nella crescita e nella legalità i suoi due cardini principali”.

Sull’appoggio dei Cinquestelle ci spera: “Per me il sostegno del M5s rappresenterebbe un valore aggiunto importante, come movimento portatore di valori che a me stanno particolarmente a cuore, legalità prima di tutto. E questo vale ancora di più in una Regione come la Calabria, che ha diritto a una classe dirigente sana e propositiva”.