Di Maio “a breve la decisione definitiva sulla Calabria”. Orrico sicura “avremo nome e lista”

COSENZA – Correre o non correre in Calabria? “sulla partecipazione del Movimento 5 Stelle alle elezioni in Emilia Romagna decideremo nei prossimi giorni. Questo vale anche per la Calabria”. Questa la secca risposta del capo politico del M5S Luigi Di Maio a chi gli chiedeva di un eventuale “disimpegno” del movimento alle prossime elezioni regionali. “Il 26 gennaio si vota in Calabria ed Emilia, poi c’è il turno di maggio o aprile per le altre sei regioni. Dobbiamo presentarci dove siamo pronti, perchè dove non siamo pronti dobbiamo essere onesti con i cittadini” ha concluso Di Maio.

Strano ma vero, dopo il boom delle politiche del 2018 con il 43,39% dei consensi e la vittoria in tutti i collegi, i 5 Stelle potrebbero non presentarsi alle prossime regionali. Le acque sono sempre più agitate sia per l’assenza di un candidato forte e spendibile, dopo il no di Callipo, ma anche per la difficilissima “alleanza civica” con il Pd che in Calabria non vuole quasi nessuno. Chi invece è sicura che il Movimento 5 Stelle sarà presente e correrà senza accordi con il Pd è Anna Laura Orrico, la deputata del Movimento 5 Stelle attualmente sottosegretario ai Beni e le Attività culturali, che rispondendo a Cosenza ad una domanda dei giornalisti sulle scelte del Movimento in vista delle prossime regionali in Calabria ha affermato che “il Movimento non si tira indietro e presenteremo una lista e un’alternativa valida. Abbiamo un’interlocuzione con il nostro capo politico e stiamo vagliando tanti nomi e dialoghiamo con le personalità coinvolte e vedremo anche la loro disponibilità. Il panorama non ci consente di costruire alleanze, le uniche che costruiremo saranno quelle con le liste civiche, con le quali abbiamo comunanza di principi e un lavoro pregresso“.