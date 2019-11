Scrive frasi in arabo contro una donna su un muro e picchia un poliziotto, arrestato

Protagonista un giovane di 31 anni, di origina marocchina, arrestato dagli agenti della Squadra Volante del capoluogo

CATANZARO – E’ stato sorpreso con un pennarello rosso a scrivere frasi in arabo contro una donna. Il giovane marocchino di 31 anni, R.A., residente a Catanzaro, è stato arrestato dopo una lunga colluttazione che ha mandato anche un poliziotto all’ospedale. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando i poliziotti lo hanno colto sul fatto, in pieno centro, mentre utilizzando un pennarello rosso, stava imbrattando un muretto di marmo con scritte in lingua araba.

Gli agenti si sono avvicinati e il 31enne ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità e i documenti e poi ha iniziato a minacciarli urlando contro di loro “vi ammazzo… non vi avvicinate”. E poi ancora offese nei confronti dei poliziotti, dell’Italia, quando ad un certo punto sono partiti calci, pugni e spintoni che hanno ferito uno degli operatori facendolo cadere rovinosamente a terra.

Il 31enne ha poi tentato di scappare ma è stato bloccato, portato in Questura e arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale. Arresto convalidato in sede di udienza con rito per direttissima dal Giudice. Utilizzando poi un interprete in lingua araba, è stato scoperto che la scritta ingiuriosa sul muretto era rivolta ad una donna. Il poliziotto ferito invece, è stato portato al Pronto Soccorso .