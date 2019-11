Era ristretto ai domiciliari, nell’abitazione però spacciava eroina

Dai domiciliari… ai domiciliari. Comodamente a casa, l’uomo di 54 anni, ristretto per altra causa alla detenzione domiciliare aveva messo in piedi un’attività di spaccio di eroina

CROTONE – I carabinieri di Crotone si sono insospettiti dopo aver notato quello strano via vai di persone dalla sua abitazione e così hanno deciso di controllare. L’uomo è un 54enne crotonese, già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro reato. Quando i militari hanno fatto irruzione in casa sua hanno avuto la conferma perchè a seguito di una perquisizione hanno trovato ben 58 dosi di eroina.

Il 58enne ristretto in regime domiciliare, aveva pensato di guadagnare spacciando droga comodamente dalla sua abitazione alla quale bussavano diversi tossicodipendenti. Scattato l’arresto, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori determinazioni della locale Procura della Repubblica.