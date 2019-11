Scontro tra due auto, una si ribalta più volte. Due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Seat Leon e una Fiat Brava

LAMEZIA TERME – L’incidente si è verificato in località Martinica, su via del Progresso a Lamezia. Due le vetture coinvolte una Seat Leon ed una Fiat Brava. La Fiat inoltre a seguito dell’impatto è finita fuoristrada ribaltandosi più volte su se stessa e finendo la sua corsa in un campo. A bordo due persone che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme intervenuto sul posto insieme a due ambulanze e ai carabinieri per l’accertamento della dinamica. Sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due persone, che viaggiavano sulla Seat Leon, risultano illesi.