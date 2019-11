Frecciargento fra Sibari e Bolzano confermato nell’orario invernale

Rosa Silvana Abate (M5S): “Nessuna cancellazione, si tratta di voci incontrollate e fake news”

COSENZA – “Comunico che il Frecciargento fra Sibari e Bolzano è stato confermato nell’orario invernale 2019-2020 di Trenitalia che prenderà il via da metà dicembre. Sarà possibile acquistare i biglietti dalla rete Trenitalia da domenica prossima 24 novembre”. E’ quanto afferma, in una nota, la senatrice del M5s, Rosa Silvana Abate, capogruppo del partito nelle Commissioni Agricoltura e Questioni regionali. “Da quanto si apprende – prosegue la parlamentare – ci sarà un piccolo slittamento dell’orario: la partenza da Sibari è prevista alle ore 6.33, fermata a Roma Termini alle 10.40 e arrivo a Bolzano alle 15.48. Mentre dalla città altoatesina il Frecciargento partirà alle 13.12, fermando a Roma Termini alle 18.10 per arrivare a Sibari alle 22.25. Finalmente si potranno programmare anche le partenze per i viaggi per il periodo natalizio e per tutto l’inverno. Un annuncio che arriva direttamente da Trenitalia e che mette fine alle polemiche”.

“Addirittura si era arrivati a parlare – sostiene ancora Abate – di cancellazione del treno e di problemi vari come dei boicottaggi. Notizie che già nei giorni scorsi, intervenendo sulla stampa per tranquillizzare tutti, avevo bollato come voci incontrollate o fake news perché ero venuta a conoscenza di alcuni controlli che si sarebbero dovuti tenere alla fine del mese di ottobre essendo un collegamento di nuova attivazione, fa parte di un gruppo di treni per i quali, prima del loro inserimento nell’orario invernale, hanno bisogno di alcuni controlli per evitare sovrapposizioni e disagi alla circolazione ferroviaria. Si tratta di una complessa operazione di definizione degli orari di sosta, partenza, arrivo e transito di oltre 8mila corse internazionali, nazionali, regionali e cargo nelle stazioni, nelle fermate e lungo l’intera rete ferroviaria italiana. Nell’occasione si stanno anche introducendo alcune modifiche di orario finalizzate a migliorare puntualità e regolarità dei servizi, il che rende l’intera operazione ancora più delicata e importante”.