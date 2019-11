Regionali, l’editore Rubbettino il nome nuovo del Pd. Fumata bianca con Zingaretti

Il giovane editore di Soveria Mannelli, accompagnato al Nazareno da Agazio Loiero, ha incontrato a Roma il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ed avrebbe accettato la candidatura a governatore della Calabria.

.

ROMA – Accelerata improvvisa del Pd che a breve potrebbe definire il nome del prossimo candidato alle regionali. Sfumata l’ipotesi Callipo, gradito anche ad una buona parte del movimento 5 Stelle, il nome nuovo è quello di Florindo Rubbettino. Circa mezz’ora fa il giovane editore di Soveria Mannelli, nato a Cosenza, ha terminato a Roma l’incontro con Zingaretti al nazareno, accompagnato da Agazio Loiero. Sarebbe lui il profilo individuato dai democrat per provare un nuovo punto di incontro con il Movimento 5 Stelle per un nome civico e progressista ed un accordo che resta comunque difficile ma a questo punto non impossibile. Da fonti Dem, Rubbettino si sarebbe preso comunque qualche giorno di tempo per sciogliere le sue riserve, ma l’idea è che la fumata bianca sia davvero dietro l’angolo.

Rubbettino è uno degli imprenditori più influenti della Calabria. Ha saputo ritagliarsi grande notorietà a livello nazionale a capo di un’azienda che da anni è indicata come un modello vincente nel Mezzogiorno. Fondata da Rosario Rubbettino nel 1973, la Rubbettino Editore è oggi una delle maggiori case editrici italiane di saggistica politica ed anche editore di servizio per alcune importanti istituzioni quali: il Senato della Repubblica, Centri studi, Università, Fondazioni e Istituti Culturali.

Circoli del PD sul piede di guerra: “è stato candidato con il centrodestra”

Sul piede di guerra i circoli del Pd della Calabria che, appreso dell’incontro al Nazareno, parlano di “ennesima umiliazione dei territori e dei circoli del PD calabrese“. In una nota infatti sottolineano “sono rimaste inascoltate le richieste di confronto, le tante manifestazioni nate dal basso e la petizione per le primarie ma addirittura si punterebbe a candidare in nome e per conto di Loiero, novello rinnovatore del PD calabrese, un imprenditore che si è candidato con una lista di centrodestra a Soveria Mannelli insieme all’ex assessore della Giunta Scopelliti ed ex coordinatore regionale della Lista Scopelliti Presidente Mario Caligiuri, in contrapposizione al locale circolo del PD”.